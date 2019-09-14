Эксперт: будущее БРИКС не зависит от конъюнктур

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. Участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) заинтересованы в дальнейшем развитии этого механизма вне зависимости от возможных изменений в самих странах "пятерки" или внешних факторов. С такими оценками в беседе с корреспондентом ТАСС выступила в субботу эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Виктория Панова.

"БРИКС - это данность, которая не зависит ни от каких внешних и внутренних конъюнктур" - подчеркнула она по итогам встреч Совета экспертных центров БРИКС. По ее словам, уже сейчас, до предстоящего в ноябре очередного саммита объединения в Бразилиа, партнеры живо интересуются наполнением российского председательства в "пятерке". "Ни у кого даже не возникает мысль о том, что процесс может прерваться", - сказала Панова.

В этой связи эксперт отметила позитивную реакцию экспертов на российские предложения в сфере энергетического сотрудничества БРИКС. В частности, речь идет о дальнейшем развитии платформы энергетических исследований "пятерки".

По ее словам, коллеги сошлись во мнении, что способность "в рекордно короткие сроки запустить работу" банка БРИКС (Новый банк развития - прим. ТАСС), также свидетельствует о продуктивности формата. "Если пять-семь лет назад мы даже не могли подумать, что такая структура будет создана, то сейчас [для БРИКС] уже нет никаких барьеров. БРИКС действительно способен быстро и эффективно создавать механизмы, работающие в общих интересах", - заключила Панова.