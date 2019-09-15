Посол РФ заявил, что вступление Сербии в НАТО оправдало бы все зверства альянса 1999 года

БЕЛГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс упорно добивается вступления Сербии в эту организацию, потому что это оправдало бы все зверства, совершенные НАТО в этой стране. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью газете "Политика", опубликованном в воскресенье.

"Да, мы слышим, что у Сербии есть выбор, и сразу же вслед за этим слышим заявление другого чиновника, который говорит о "евроатлантической перспективе" Сербии, они [Запад] вообще не исходят из того, что у Сербии может быть свобода выбора, в смысле ориентации и на Россию. Для евроатлантического захвата этого региона Сербия является камнем преткновения, все, что они сделали с Сербией, не принесло достаточного эффекта, Сербия и сербский народ не встали на колени, страна обновляется, укрепляется ее потенциал. Как вы думаете, почему они так упорны в том, чтобы Сербия вступила в НАТО? Потому что вступление Сербии в НАТО оправдало бы все зверства, которые НАТО здесь совершило", - заявил российский дипломат.

Вопрос Косова

Отвечая на вопрос о Косове и Метохии, российский дипломат напомнил позицию России, согласно которой проблема должна решаться путем диалога и компромиссов, исходя из отправных координат в международном праве, которыми в данном случае является резолюция СБ ООН 1244. Боцан-Харченко подчеркнул, что Россия не была против переноса рассмотрения проблемы Косова в Брюссель, поскольку этого хотел Белград.

Говоря об участии России в косовском вопросе, посол сказал: "Чтобы мы включились, принципиально важно приглашение Белграда и исходная точка в международном праве, концепция таких переговоров должна быть оговорена заранее".

Комментируя позицию Германии, которая выступает против возможного раздела Косова и Метохии, утверждая, что "это создало бы прецедент", Боцан-Харченко заявил, что Россия не является сторонницей ни идеи раздела, ни любого другого варианта.

"Но мы не можем понять и заявление, что раздел Косова создал бы прецедент в Европе. Бывшая Югославия расчленена всеми возможными способами. И после этого получается, что прецедентом не было ни разделение СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия), ни СРЮ (Союзная Республика Югославия), а раздел Косова стал бы прецедентом. Такие заявления звучат очень странно", - сказал он.

Отношения РФ и Сербии

По словам посла, отношения России и Сербии в настоящий момент находятся на беспрецедентном подъеме. "Достигнут самый оптимальный баланс между евроинтеграционным и российским вектором без ущерба для обоих", - заявил Боцан-Харченко. Кроме того, российские компании готовы к реализации в Сербии стратегических проектов, прежде всего, в сфере энергетики. "Началось и энергично ведется строительство сербской части "Турецкого потока" от болгарской до венгерской границы", - напомнил дипломат.

Всего российские компании вложили в Сербию свыше $4 млрд. Компания "Газпромнефть" инвестировала свыше $3 млрд, а до 2025 года планирует вложить еще $1,4 млрд. "Лукойл" вложил в сербскую экономику $345 млн, также серьезная динамика вложений у РЖД. "Мы стремимся быть среди первых по инвестициям в Сербию, то же касается и товарооборота, наша цель с сегодняшних трех с небольшим миллиардов преодолеть планку в $4 млрд в год", - сказал российский дипломат.

Важнейшим этапом двусторонних отношений является также предстоящее 25 октября подписание договора о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией, отметил Боцан-Харченко.