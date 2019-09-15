Лаврентьев и Вершинин обсудили с Асадом формирование конституционного комитета

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина и представителей Минобороны в воскресенье обсудила в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом формирование и запуск конституционного комитета САР, а также обстановку в провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В центре беседы находились вопросы скорейшего завершения формирования конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, как это предусмотрено решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН", - информировали в дипведомстве.

Кроме того, подробно обсуждалась ситуация "на земле" в Сирии с акцентом на необходимость стабилизации обстановки в Идлибе при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, добавили в министерстве.

"Состоялся обмен мнениями в связи с задачами постконфликтного восстановления САР и содействия возвращающимся сирийским беженцам, а также обеспечения безопасности на Ближнем Востоке на основе уважения суверенитета и территориальной целостности региональных государств", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее канцелярия главы сирийского государства сообщала, что на встрече в Дамаске стороны также обсуждали вопросы продолжения борьбы с терроризмом, восстановления Сирии, общую обстановку в республике и регионе, повестку предстоящей встречи глав государств - гарантов астанинского процесса (России, Турции и Ирана), проведение которой намечено на понедельник. Кроме того, было уделено внимание "усилиям России по преодолению препятствий, создаваемых некоторыми странами в регионе и за его пределами, на пути к полному прекращению войны в Сирии".