Патрушев начнет двухдневный визит в Японию для проведения консультаций по безопасности

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев начинает в понедельник двухдневный визит в Японию.

"Николай Патрушев 16-17 сентября совершит рабочий визит в Токио для проведения российско-японских консультаций по безопасности", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Как ожидается, основные мероприятия поездки Патрушева в Токио состоятся во вторник, 17 сентября. В частности, по данным японского общественного телевидения, 17 сентября в Токио может состояться встреча секретаря Совбеза РФ с новым руководителем Совета национальной безопасности Японии, которым 11 сентября стал Сигэру Китамура. Ранее Китамура возглавлял управление разведки и исследований при кабинете министров страны. По данным телеканала, стороны обсудят вопросы безопасности, включая тему размещения в Японии американских противоракетных комплексов Aegis Ashore.

Администрация США в январе санкционировала продажу Токио двух противоракетных комплексов Aegis Ashore. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, эти комплексы, как и вся система ПРО Японии, будут управляться самими японцами, а не американцами. Как отметил Абэ, ситуация в Японии кардинально отличается от ситуации в Южной Корее и Польше, где США управляют своими системами ПРО.

В предыдущий раз Патрушев посещал Токио в октябре 2018 года. В ходе визита он обсудил с занимавшим на тот момент пост генерального секретаря Совбеза Японии Сётаро Яти вопросы взаимодействия в сфере безопасности и укрепления доверия между странами. Отдельное внимание было уделено обсуждению военно-политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году Патрушев дважды встречался со своим японским коллегой - в декабре в Москве и в сентябре в Токио. Тогда же, в сентябре 2017 года, был подписан меморандум между аппаратом Совета безопасности РФ и секретариатом Совета национальной безопасности Японии, который определяет рамки регулярных консультаций и обмен мнениями по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной безопасности.