Володин в Узбекистане проведет встречу с президентом и спикерами палат парламента

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит в понедельник Узбекистан, где встретится с главой государства Шавкатом Мирзиёевым и подпишет соглашение о сотрудничестве между нижними палатами парламентов России и Узбекистана.

"В ходе визита состоится встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, стороны обсудят вопросы развития отношений между нашими странами. Кроме того, запланированы переговоры с главами обеих палат парламента республики - спикером законодательной палаты (нижней палаты) Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и председателем сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и подписание соглашения о сотрудничестве между Госдумой и нижней палатой парламента Узбекистана", - сообщили журналистам в думской пресс-службе.

В составе делегации Госдумы входят председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, глава комитета по обороне Владимир Шаманов. "Депутаты обсудят с узбекскими коллегами взаимодействие по линии профильных комитетов", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС Калашников, межпарламентские связи РФ с Узбекистаном "развиваются на протяжении уже нескольких последних лет достаточно активно".

"Узбекистан начал участвовать в Межпарламентской ассамблее СНГ, мы с ними довольно успешно ведем работу по созданию комиссии высокого уровня и сейчас предполагаем подписать с ними соглашение на этот счет в ходе этого визита", - проинформировал он. Глава профильного думского комитета рассказал, что недавно посещал Узбекистан, где "довольно активно" общался с депутатами парламента, "провели [с ними] совместное заседание", кроме того, парламентарии Узбекистана посещали международный форум "Развитие парламентаризма", принимали участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Анталье.