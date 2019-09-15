ЛДПР предлагает запретить совмещать полномочия члена СФ и депутата заксобрания региона

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым в понедельник вносят в Госдуму законопроект о запрете совмещать полномочия члена Совфеда и депутата законодательного собрания субъекта РФ. Текст инициативы распространила пресс-служба одного из ее авторов, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

"Проектом федерального закона исключается возможность совмещения осуществления полномочий члена Совета Федерации и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации", - говорится в пояснительных материалах. Поправки предлагается внести в законы о формировании Совфеда и "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ".

Авторы напоминают, что согласно действующему порядку в случае, если член СФ - представитель от исполнительной власти региона - досрочно прекратил свои полномочия, а остальные кандидаты, ранее предложенные главой данного субъекта, не могут занять это место, в таком случае в Совфед может быть направлен депутат местного заксобрания. Законом также предусмотрено, что если все члены заксобрания избраны по одномандатным округам, то они - в случае наделения полномочиями сенатора - вправе совмещать их с работой в региональном парламенте.

"Норма, позволяющая совмещать полномочия члена Совета Федерации и депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации в случае, если все депутаты данного органа избраны по одномандатным избирательным округам, представляется недопустимой с учетом необходимого в условиях федерации разграничения предметов ведения и полномочий, исключения конфликта интересов, неравенства статуса депутатов, организационных сложностей", - утверждают в ЛДПР. Депутаты указывают, в частности, на то, что в случае внесения поправок в Конституцию, для которых предусмотрена ратификация заксобраниями субъектов РФ, "одни и те же лица будут участвовать в голосовании дважды".

"Таким образом, запрет совмещения осуществления представительной власти на разных уровнях является существенной гарантией самостоятельности субъектов Российской Федерации в осуществлении государственной (в том числе представительной) власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий федеральных органов государственной власти по предметам совместного ведения", - убеждены разработчики законопроекта.