В Мурманской области после выборов губернатора начались кадровые изменения

МУРМАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин покинул пост. Это стало первым кадровым изменением после выборов главы региона. Об уходе заместителя сообщил в понедельник глава области Андрей Чибис на совещании в правительстве региона.

"Анатолий Андреевич Векшин покинул нашу команду, весь функционал переходит Глебу Шинкарчуку до назначения нового вице-губернатора по информационной политике", - сказал Чибис.

Векшин курировал в правительстве области вопросы внутренней политики. Сейчас эта сфера отошла министру по внутренней политике и массовым коммуникациям региона Глебу Шинкарчуку.

"Вот и настал день, когда я прощаюсь с Мурманском и Мурманской областью. Прощаюсь с регионом, где прожил и проработал семь лет", - написал Векшин в своем аккаунте на Facebook.

На брифинге после выборов Чибис анонсировал кадровые изменения в правительстве региона, отметив, что будут отставки и новые назначения.

На выборах 8 сентября Чибис набрал более 60% голосов. Церемония инаугурации назначена на 27 сентября.