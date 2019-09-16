Впервые в истории главой Тамбова стала женщина

ТАМБОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы впервые в истории Тамбова назначили главой города женщину. Ею стала руководитель регионального управления по развитию промышленности и торговли 47-летня Наталия Макаревич. Такое решение в понедельник было принято на внеочередном заседании гордумы.

"По результатам голосования Наталия Владимировна Макаревич назначена главой города Тамбова. За ее кандидатуру проголосовали 29 депутатов, 2 - против, 2 - воздержались", - сообщил председатель Тамбовской городской думы Виктор Путинцев.

Путинцев уточнил, что сегодня же состоится процедура инаугурации главы Тамбова. Она пройдет в Белой гостиной музейного комплекса усадьбы Асеевых в Тамбове. Это также является нововведением. До этого вступление в должность глав города всегда проходило в большом зале краеведческого музея Тамбовской области.

Согласно уставу города, в Тамбове действует процедура избрания мэра Тамбовской городской думой на конкурсной основе. 11 сентября конкурсная комиссия определила двух финалистов конкурса на пост главы Тамбова. Ими стали 23-летняя активистка "Молодой гвардии" Дарья Завражина, а также Наталия Макаревич, набравших наибольшее количество баллов по итогам трех этапов конкурса. Всего на пост главы Тамбова было подано четыре заявки от претендентов.

Выборы главы Тамбова проводились в связи с досрочной отставкой прежнего главы городской администрации Сергея Чеботарева. Депутаты приняли ее 15 марта. С 18 марта обязанности главы города временно исполнял первый заместитель мэра Дмитрий Самородин.