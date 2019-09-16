Подозреваемая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась по собственному желанию

Запись, на которой женщина с голосом, похожим на голос начальника управления пресс-службы и информации иркутского правительства, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, появилась в соцсетях и телеграм-каналах в середине августа. На записи женщина говорит о том, что на предыдущую встречу с посетившим Иркутскую область Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых "два класса образования". Женщина утверждает также, что в пунктах временного размещения "они сидят в тепле, <…> с теплым туалетом, с чистой постелью - то, чего у них не было в их хлеву". Эксперты уже обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи. Глава региона Сергей Левченко сообщил журналистам, что власти запросили повторную экспертизу. Сама Алашкевич заявила ТАСС, что считает запись сфальсифицированной, но ожидает заключения экспертов.

В сентябре один из пострадавших от паводка поднял вопрос об этом инциденте на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда глава государства заявил, что если чиновница "действительно так сказала, то она непорядочный человек". Он выразил надежду, что Левченко примет в отношении нее соответствующее решение.