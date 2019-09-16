Врио главы КБР Коков отказался от мандата депутата регионального парламента

НАЛЬЧИК, 16 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков отказался от мандата депутата парламента региона шестого созыва, куда был избран в числе кандидатов от партии "Единая Россия", сообщил ТАСС руководитель избиркома региона Вячеслав Гешев в понедельник после церемонии вручения мандатов депутатам парламента республики.

Коков возглавлял список "Единой России" на выборах в региональный парламент, которые прошли 8 сентября. По их результатам партия получила большинство голосов избирателей (65,85%) и 50 из 70 мандатов в парламенте.

"Врио главы [КБР Казбек Коков] снял свою кандидатуру, заявление написал [об отказе от мандата]", - сказал Гешев.

Он уточнил, что также были отказы от мандатов среди кандидатов, включенных в списки ЛДПР и КПРФ. "Вместо них мы включили других кандидатов от партийных списков", - пояснил глава избиркома.

5 сентября президент России Владимир Путин представил кандидатуру Кокова на пост главы региона в числе трех кандидатов. Согласно Конституции КБР, глава республики избирается депутатами парламента КБР, голосование было назначено на 3 октября 2019 года.

В парламенте КБР нового, шестого созыва, помимо "Единой России", представлены "Справедливая Россия" (7 мандатов), КПРФ (9 мандатов), ЛДПР и партия "Зеленые" (по 2 мандата). В шестом созыве "Справедливая Россия" потеряла один мандат, КПРФ упрочила свои позиции, получив на один мандат больше по сравнению с предыдущим созывом. Выборы в региональное заксобрание проходят по пропорциональной системе (по партийным спискам).