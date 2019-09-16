Нижние палаты парламентов России и Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /ТАСС/. Госдума и законодательная (нижняя) палата Олий мажлиса (парламента) Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве, которым в том числе договорились оказывать поддержку друг другу в рамках международных организаций. Документ был подписан в понедельник председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым во время визита главы нижней палаты парламента РФ в Ташкент.

Как следует из соглашения, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, стороны заключают его, "придавая большое значение развитию традиционных отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между народами РФ и Республики Узбекистан, признавая важную роль законодательных органов в содействии развитию многопланового сотрудничества <...> в политической, торгово-экономической, образовательной, культурной и иных областях, стремясь к дальнейшему совершенствованию конструктивных связей между органами законодательной власти обоих государств, выступая за сохранение мира, стабильности и безопасности". Подписанты также обращают внимание на необходимость активного взаимодействия, направленного "на противодействие новым вызовам и угрозам", и выражают убеждение, что сотрудничество между сторонами "будет способствовать сохранению демократических ценностей, обеспечению верховенства права и соблюдению прав человека".

В этой связи, указывается в соглашении, стороны договорились "в рамках своей компетенции" способствовать укреплению отношений между РФ и Узбекистаном "в различных областях, представляющих взаимный интерес".

Соглашение предусматривает содействие установлению постоянных связей между комитетами и комиссиями, депутатскими группами, аппаратами, обмен делегациями "в целях изучения практики разработки и принятия законодательных актов, опыта парламентской деятельности". Предусматривается возможность создания "постоянно действующего механизма сотрудничества", отмечается в документе.

Кроме того, как следует из текста соглашения, "стороны проводят консультации по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, осуществляют взаимодействие и оказывают поддержку друг другу в рамках международных организаций и конференций".

Сегодняшняя поездка Володина в Узбекистан - первый визит председателя Госдумы в эту страну с 2006 года.