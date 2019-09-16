Володин пригласил парламент Узбекистана присоединиться в качестве наблюдателей к ПА ОДКБ

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям Узбекистана стать наблюдателями в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ.

В понедельник на встрече со спикером законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым Володин напомнил, что ПА ОДКБ, объединяющая парламенты шести стран (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана), предусматривает такую форму участия как наблюдатели, в их число входят парламенты Сербии и Афганистана.

"Надеемся видеть представителей парламента Узбекистана в качестве наблюдателей в ПА ОДКБ", - сказал Володин. По его мнению, это позволит лучше работать в том числе по вопросам обеспечения безопасности.