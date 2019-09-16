{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин пригласил парламент Узбекистана присоединиться в качестве наблюдателей к ПА ОДКБ

По мнению спикера Госдумы, это позволит лучше работать в том числе по вопросам обеспечения безопасности

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям Узбекистана стать наблюдателями в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ.

В понедельник на встрече со спикером законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым Володин напомнил, что ПА ОДКБ, объединяющая парламенты шести стран (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана), предусматривает такую форму участия как наблюдатели, в их число входят парламенты Сербии и Афганистана.

"Надеемся видеть представителей парламента Узбекистана в качестве наблюдателей в ПА ОДКБ", - сказал Володин. По его мнению, это позволит лучше работать в том числе по вопросам обеспечения безопасности.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичАрменияАфганистанБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистанУзбекистанРоссияСербия
Атаки на предприятия Saudi Aramco
Кремль призвал избегать шагов, которые могут ухудшить ситуацию после атаки на Saudi Aramco
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что необходимо снижать напряженность, "которая сейчас имеется"
Читать полностью