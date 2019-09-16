Наталия Макаревич вступила в должность главы города Тамбова

ТАМБОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Наталия Макаревич, назначенная депутатами гордумы главой города Тамбова, в понедельник вступила в должность. Церемония инаугурации прошла в Белом зале музея-усадьбы Асеевых, помимо депутатов, в ней принял участие губернатор региона Александр Никитин.

"Впервые в истории города Тамбова на должность руководителя приходит женщина-управленец, очень хорошо себя зарекомендовавшая на предыдущих своих должностях. <…> Я желаю вам наитеснейшего единения с народом, чтобы люди почувствовали заботу власти. Хочу, чтобы вы, как и раньше, глубоко вникали во все детали жизни города. <…> Третье - это сплочение вокруг себя ответственных и надежных помощников и терпения. Со своей стороны, могу гарантировать вам всемерную поддержку и "пахоту" 24 часа в сутки", - сказал губернатор.

В ответном слове Макаревич поблагодарила всех за доверие и отметила, что готова работать "не 24, а все 25 часов в сутки". "Я буду стараться сделать все, чтобы жизнь наших горожан стала лучше, теплее, светлее, надежнее и безопаснее. Нам всем предстоит многое сделать для благоустройства, строительства жилья, обеспечения жильем малоимущих, инженерной и транспортной инфраструктуры - все это должно быть на высшем уровне. Обещаю, что всем этим я буду заниматься и всеми своими силами достичь высокого результата", - сказала Макаревич.

По словам нового главы Тамбова, уже сегодня она намерена провести первое совещание в администрации города с руководителями профильных управлений и ведомств, чтобы аккумулировать все проблемные вопросы, стоящие перед городом. Макаревич также не исключила возможность кадровых изменений в структуре администрации областного центра. "Возможны [изменения в кадровом составе], но чтобы принять адекватно-взвешенное решение, мне нужно узнать каждого руководителя и понять, насколько он заряжен на результат", - сказала она.

В понедельник утром на внеочередном заседании Тамбовской гордумы большинством голосов бывший руководитель регионального управления промышленности Наталия Макаревич была назначена главой Тамбова. Она получила поддержку 29 из 33 депутатов. Всего на пост главы Тамбова претендовало четыре человека.

Выборы главы Тамбова проводились в связи с досрочной отставкой прежнего главы городской администрации Сергея Чеботарева. Депутаты приняли ее 15 марта. С 18 марта обязанности главы города временно исполнял первый заместитель мэра Дмитрий Самородин.