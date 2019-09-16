Глава Росатома призвал приложить усилия для стабилизации обстановки вокруг ядерной сделки

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев призвал все стороны, задействованные в выполнении условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделки, приложить все возможные усилия для стабилизации обстановки вокруг соглашения.

"Россия сделала очень много для того, чтобы состоялся СВПД. Призываем все вовлеченные стороны приложить максимум усилий для стабилизации обстановки вокруг СВПД", - сказал он, выступая на пленарном заседании 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.