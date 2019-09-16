Хабаровский избирком зарегистрировал Пиляева депутатом Госдумы по Комсомольскому округу

ХАБАРОВСК, 16 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала победившего на дополнительных выборах в Госдуму 8 сентября кандидата от ЛДПР Ивана Пиляева депутатом Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии региона.

"Избирательная комиссия края зарегистрировала депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Пиляева Ивана Сергеевича", - сказал представитель избиркома.

Согласно итоговым данным ЦИК, на довыборах по одномандатному округу № 70 в Хабаровском крае наибольшее количество голосов набрал кандидат от ЛДПР Иван Пиляев - за него проголосовали 39,12% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Платошкин (24,69%), на третьем месте кандидат от "Единой России" Вика Цыганова (10,68%).

Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае проходили по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому был избран депутатом кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы региона.