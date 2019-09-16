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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Песков: визит Путина в Саудовскую Аравию планируется на октябрь

Как заявил пресс-секретарь российского президента, атака на предприятия Saudi Aramco не повлияет на подготовку визита

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что атака на предприятия Saudi Aramco не повлияет на подготовку визита главы российского государства Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

"Визит действительно был запланирован на октябрь, точную дату мы анонсируем по согласованию с саудовской стороной", - сообщил журналистам представитель Кремля.

По его словам, "безусловно, подобные инциденты [как атака на Saudi Aramco] не способны повлиять на ход подготовки [визита]".

Песков также сообщил, что Саудовская Аравия не делала запроса в Москву об оказании ей помощи в связи с произошедшими атаками.

"Нет, каких либо обращений со стороны Саудовской Аравии не было на этот счет", - сказал он, отвечая на вопрос, предлагал ли Кремль по каким-либо каналам дипломатическую помощь Эр-Рияду или помощь по добыче нефти.

В новость были внесены изменения (13:54 мск) - добавлены подробности.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий СергеевичАтаки на предприятия Saudi Aramco
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