В МИД России считают, что положение на Украине требует приоритетного внимания ОБСЕ

ВАРШАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ситуация в области соблюдения прав человека на Украине требует приоритетного внимания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил в понедельник директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов, выступая на открытии совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека.

Глава российской делегации указал, что ситуация на юго-востоке Украины остается тяжелой. "Безальтернативной основой политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского кризиса является реализация положений комплекса мер по выполнению минских соглашений во всей их полноте и последовательности", - указал он, подчеркнув, что "Украина саботирует выполнение своих обязательств по этим соглашениям, упорно уклоняется от прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР". "Положение на Украине требует приоритетного внимания ОБСЕ", - констатировал Аляутдинов.

"Украинские власти нарушают свободу выражения мнения, оказывают давление на неугодные СМИ, преследуют независимых журналистов и общественных деятелей. Ущемляются религиозные права прихожан и священнослужителей канонической Украинской православной церкви", - добавил он.

"Принятие дискриминационных законов о государственном языке и образовании, направленных на принудительную и тотальную украинизацию всех сфер жизни общества, противоречит международным обязательствам Киева. Кроме того, они идут вразрез с минским комплексом мер, который закрепил право украинских граждан, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, "на языковое самоопределение". При этом ряд прописанных в этих законах преференций, например, для языков стран Евросоюза, свидетельствует о двойной дискриминации русского языка на Украине", - сказал Аляутдинов.

Героизация нацизма и фальсификация истории

Аляутдинов добавил, что ОБСЕ не может оставлять без внимания проблемы героизации нацизма и фальсификации истории.

"Фальсификация истории Второй мировой войны, культивирование неонацизма, ксенофобии, религиозной нетерпимости и вандализма стали для Украины нормой. Такой произвол в определенной степени стал следствием попустительства схожим нарушениям в странах Прибалтики. Сборища бывших эсэсовцев и их почитателей ежегодно проходят в Латвии и Эстонии, а "нетитульное" население позиционируется в качестве угрозы национальной безопасности. Недопустимо замалчивать позорный феномен массового безгражданства", - указал глава российской делегации.

По его словам, ОБСЕ "не может оставаться в стороне, когда подрываются основы современной правозащитной системы, проистекающей из решений Нюрнбергского трибунала". "Предстоящая в 2020 году 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне является хорошим стимулом для наращивания совместных усилий по противодействию героизации нацизма, проявлениям неонацизма и фальсификации истории", - констатировал Аляутдинов.

Права человека

Взаимодействие в области прав человека на площадке ОБСЕ на современном этапе характеризуется ростом уровня конфронтации и политизации, считает Аляутдинов.

"Современный этап сотрудничества в области прав человека характеризуется резко возросшим уровнем конфронтации и политизации. Права человека зачастую используются в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела государств и достижения политических целей", - сказал он.

"В работе ОБСЕ сохраняется ряд системных проблем, включая географический и тематический дисбалансы, отсутствие комплексных оценок правозащитной ситуации на всем пространстве ОБСЕ. Попытки продвижения в гуманитарном измерении тем, не имеющих прямого отношения к правам человека, а также неконсенсусных формулировок лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. Такой подход приводит к неоправданно расширительному толкованию решений директивных органов Организации и противоречит принципу консенсуса - базису деятельности ОБСЕ", - подчеркнул глава российской делегации.

Как указал Аляутдинов, тот же принцип "лежит и в основе деятельности исполнительных структур ОБСЕ, которая должна быть прозрачна и подотчетна государствам-участникам". "Выстраивать ее следует в соответствии с решениями коллективных органов ОБСЕ и утвержденными мандатами", - отметил он.