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Путин назначил Михаила Афанасьева послом России в Албании

Предыдущий посол Александр Карпушин занимал эту должность с 2014 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Афанасьева послом РФ в Республике Албания. Соответствующий указ главы государства размещен в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Афанасьева Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Албания", - говорится в документе.

Другим указом президент освободил от должности предыдущего посла Александра Карпушина, который занимал эту должность с 2014 года.

По информации на сайте МИД РФ, Михаил Афанасьев был послом России в Эфиопии с 2005 по 2010 год. С 2010 года занимал должность директора Департамента информационного обеспечения.

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Путин, Владимир ВладимировичАлбанияРоссия
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