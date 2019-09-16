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Россия настаивает на выработке в ОБСЕ единой методологии наблюдения за выборами

Директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов призвал учитывать новые вызовы в этой области

ВАРШАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна выработать единую методологию наблюдения за выборами. Об этом заявил в понедельник директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов, выступая на открытии совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека.

"Настаиваем на выработке единой, согласованной всеми государствами-участниками методологии наблюдения за выборами, в том числе с учетом новых вызовов в этой области", - указал он.

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