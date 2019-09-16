Кремль призвал избегать шагов, которые могут ухудшить ситуацию после атаки на Saudi Aramco

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Москва считает, что после атаки на Saudi Aramco в Саудовской Аравии всем странам следует придерживаться линии, которая не позволит усугубить дестабилизацию в регионе.

"Мы негативно относимся к усилению напряженности в регионе и призываем все региональные и нерегиональные страны не делать каких-либо поспешных шагов или выводов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на предположение госсекретаря США Майка Помпео о причастности Ирана на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что следует "придерживаться линии, которая поможет амортизировать напряженность, которая сейчас имеется".

"Что касается поспешных выводов, то мы никогда не были сторонниками такой линии", - отметил Песков.