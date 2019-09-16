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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Слуцкий: США нагнетают обстановку на Ближнем Востоке для оправдания политики по Ирану

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что "уход одного из самых активных ястребов из американской администрации" Джона Болтона ничего не изменил в подходах Вашингтона на иранском направлении

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. США в ситуации с атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии сознательно нагнетают обстановку, чтобы оправдать свою политику по отношению к Ирану. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Сообщения о рассмотрении США возможности применения силы в ответ на атаку на НПЗ в Саудовской Аравии наряду с прямыми обвинениями Ирана со стороны госсекретаря Помпео, безусловно, тревожат. Вашингтон последовательно нагнетает обстановку в регионе с целью добиться от мирового сообщества оправдания своей агрессивной политики в отношении Тегерана, в том числе шагов по выходу из СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий, иранская ядерная сделка] и возобновлению санкционного давления", - сказал парламентарий.

Он считает, что "уход одного из самых активных ястребов из американской администрации" экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона ничего не изменил в подходах Вашингтона на иранском направлении.

"Вместе с тем, в такой ситуации все стороны должны проявлять сдержанность. Необходимо сохранять спокойствие и дождаться выводов расследования обстоятельств нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Не исключаю, что в случае дальнейшей эскалации потребуется проведение отдельного обсуждения на уровне СБ ООН", - сказал Слуцкий.

Теги
СШАИранСаудовская АравияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичАтаки на предприятия Saudi Aramco
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