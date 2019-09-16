Слуцкий: США нагнетают обстановку на Ближнем Востоке для оправдания политики по Ирану

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. США в ситуации с атаками дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии сознательно нагнетают обстановку, чтобы оправдать свою политику по отношению к Ирану. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Сообщения о рассмотрении США возможности применения силы в ответ на атаку на НПЗ в Саудовской Аравии наряду с прямыми обвинениями Ирана со стороны госсекретаря Помпео, безусловно, тревожат. Вашингтон последовательно нагнетает обстановку в регионе с целью добиться от мирового сообщества оправдания своей агрессивной политики в отношении Тегерана, в том числе шагов по выходу из СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий, иранская ядерная сделка] и возобновлению санкционного давления", - сказал парламентарий.

Он считает, что "уход одного из самых активных ястребов из американской администрации" экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона ничего не изменил в подходах Вашингтона на иранском направлении.

"Вместе с тем, в такой ситуации все стороны должны проявлять сдержанность. Необходимо сохранять спокойствие и дождаться выводов расследования обстоятельств нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Не исключаю, что в случае дальнейшей эскалации потребуется проведение отдельного обсуждения на уровне СБ ООН", - сказал Слуцкий.