Володин призвал межпарламентские структуры гармонизировать законы с учетом традиций стран

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что межпарламентские структуры должны заниматься решением насущных проблем через поиск законодательных решений с учетом традиций и истории.

"В рамках парламентской деятельности основной вопрос - это вопрос гармонизации законодательства, создания модельных законов", - констатировал он в понедельник на встрече в Ташкенте с председателем Сената (верхней палаты) Олий мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой." У нас с вами много вызовов, которые должны нас объединить в этом вопросе, - противодействие терроризму, наркотрафику, вопросы глобальной безопасности. Если говорить о Европе, то вопросы миграции", - отметил спикер.

В качестве противоположного подхода Володин привел позицию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая "занимается мониторингом, политической деятельностью". Так, напомнил он, последний мониторинг, о котором шла речь в ПАСЕ в отношении РФ, предусматривает мониторинг на наличие нескольких полов и "защиты их интересов", не учитывая "ни традиции, ни культуры, ни истории". Председатель Госдумы назвал такую ситуацию "стыдобищей", которая ни у кого "не находит понимания".

"Такие подходы разрушают, не сближают народы. А наши отношения отличаются толерантностью, мы понимаем страну, с которой мы дружим, ее традиции, обычаи", - подчеркнул парламентарий.

"Нам, странам, которые понимают процессы, исходя из уважения друг к другу, надо более активно выстраивать отношения на межпарламентском уровне. Наши межпарламентские структуры должны заниматься решением насущных проблем через поиск законодательных решений", - указал Володин.