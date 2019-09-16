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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия - Африка

Он состоятся 23-24 октября в Олимпийском парке Сочи

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в понедельник обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром подготовку к саммиту Россия - Африка и ситуацию в ближневосточном регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Москвой и Каиром, включая практические аспекты подготовки и проведения 24 октября в Сочи саммита Россия - Африка", - отметили в российском дипведомстве.

В министерстве добавили, что стороны обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в северной Африке "с упором на задачу поддержания и укрепления российско-египетского взаимодействия в целях содействия политическому урегулированию кризисных ситуаций в регионе".

Саммит и экономический форум Россия - Африка состоятся 23-24 октября в Олимпийском парке Сочи. На саммит приглашены руководители более 50 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. В экономическом форуме примут участие более 3 тыс. представителей африканского бизнеса и делегатов высокого уровня из России и стран Африки.

Теги
ЕгипетРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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