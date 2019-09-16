Москва и Вена будут развивать партнерство своих центральных округов

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Руководство центральных округов Москвы и Вены договорилось установить партнерские связи и начать спортивные и культурные обмены в рамках перекрестного Года молодежи Россия - Австрия. Об этом сообщил в понедельник посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"В ходе состоявшихся 15 сентября в посольстве России переговоров между префектом Центрального административного округа Москвы Владимиром Говердовским и главой 3-го района Вены Эрихом Хоенбергером достигнута договоренность об установлении партнерских связей данных префектур, где расположены соответственно посольство Австрии в Москве и посольство России в Вене", - приводятся слова Любинского в телеграм-канале посольства России.

Российский посол подчеркнул, что начало партнерским связям положат спортивные и культурные обмены в рамках перекрестного Года молодежи Россия - Австрия 2019. При этом готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве.