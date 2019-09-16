{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин и Роухани начали переговоры в Анкаре

Встреча президентов России и Ирана проходит в закрытом для прессы режиме

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где в понедельник стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции.

Встреча российского и иранского президентов проходит в закрытом для прессы режиме.

Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, во время переговоров с Роухани, "помимо сверки часов по Сирии, имеется в виду упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник не исключил, что тема атак на предприятия Saudi Aramco будет обсуждаться на двусторонних переговорах Путина на полях саммита по Сирии, в том числе и во время беседы с Роухани. "Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам. Можно предположить, что эта тема будет затронута", - сказал представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранСирияТурцияРоссияРоухани, ХасанПесков, Дмитрий СергеевичУшаков, Юрий Викторович
Госдума 19 сентября обсудит ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
Документ был подписан в Актау 12 августа 2018 года
Читать полностью