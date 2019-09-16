Путин и Роухани начали переговоры в Анкаре

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где в понедельник стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции.

Встреча российского и иранского президентов проходит в закрытом для прессы режиме.

Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, во время переговоров с Роухани, "помимо сверки часов по Сирии, имеется в виду упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник не исключил, что тема атак на предприятия Saudi Aramco будет обсуждаться на двусторонних переговорах Путина на полях саммита по Сирии, в том числе и во время беседы с Роухани. "Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам. Можно предположить, что эта тема будет затронута", - сказал представитель Кремля.