Рябков: логика стратегического сдерживания США сейчас вновь актуальна

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новые системы вооружений, созданные в России, предназначены в том числе для стратегического сдерживания США, которое сейчас вновь актуально. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала НТВ.

"Мы неоднократно уже говорили, что в дорогостоящую гонку вооружений себя втянуть не позволим. И те новые системы, которые уже созданы у нас, надежнейшим образом обеспечивают нашу безопасность на десятилетия вперед. Логика стратегического сдерживания США сейчас вновь актуальна, и эти средства как раз и предназначены для решения подобных задач", - сказал он.

Рябков отметил, что нет никаких оснований для паники, но присутствует тревога от действий США. "Эксперты совершенно правы в том, что в определенных ответственных кругах в Вашингтоне появились иллюзии, что за счет тех или иных средств, как оборонительных, так и наступательных, можно обеспечить себе почти абсолютную безопасность. Вот эта иллюзия действительно тревожная. Она может привести к неправильным решениям тех, кто играет в эти игры", - подчеркнул он.

По словам Рябкова, Россия и НАТО должны обсудить тему опасной военной деятельности и усовершенствовать договоренности о недопущении военных инцидентов на море и в воздухе.

"[России и НАТО требуется] усовершенствовать договоренности о недопущении опасных военных инцидентов в море и в воздухе, заняться вплотную тематикой опасной военной деятельности. Потому что в современных условиях риск связан и с тем, что эскалация может возникнуть быстро, что эскалация может произойти вследствие неправильного понимания мотивов или намерений друг друга", - сказал он.

"Нужно возобновлять контакты по военной линии. Нужно заново отлаживать всю механику, которая, в частности, в Сирии неплохо работала, по так называемому деконфликтингу. Нужно обеспечивать деэскалацию на линии соприкосновения России с другими странами НАТО", - подчеркнул Рябков.

В числе других шагов, которые нужно предпринять для обеспечения стратегической стабильности, высокопоставленный дипломат отметил необходимость принятия США и странами НАТО одностороннего моратория на развертывание в зоне своей ответственности новых средств средней и меньшей дальности, которые "ускоренно создаются американцами после завершения действия по их вине Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)". "Такой мораторий был объявлен с нашей стороны президентом Путиным, мы ждем ответного шага с их стороны. Если не дождемся, тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, асимметрично. Мы будем действовать так, чтобы у США не возникало опасной иллюзии безопасности и защищенности, когда они создают новую угрозу для нас, а сами якобы остаются, что называется, при своих", - добавил он.

Также Рябков напомнил о необходимости продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III), который истекает 5 февраля 2021 года. "Это нужно сделать таким образом, чтобы у нас исчезли основания констатировать неполное выполнение Вашингтоном требований этого договора, когда они переоборудуют часть своих стратегических носителей под так называемые неядерные миссии способами, когда мы не можем в этом удостовериться", - добавил он.