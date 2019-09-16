Президенты РФ, Ирана и Турции начали трехсторонний саммит по Сирии

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президенты России, Ирана и Турции - Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган - собрались в президентском комплексе Чанкая в Анкаре на трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча началась с церемонии фотографирования, после чего президенты отправились в один из залов дворца Чанкая для начала беседы.

Трехсторонняя встреча в Анкаре станет пятой для президентов стран - гарантов астанинского процесса. Первый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018 года), Тегеране (в сентябре 2018 года) и Сочи (в феврале 2019 года).

Как рассказывал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, на встрече в Анкаре президенты "будут обсуждать и вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится сирийцами при содействии ООН". Представитель Кремля добавил, что "важным этапом на этом пути станет завершение процесса формирования и запуск Конституционного комитета". Помимо этого Путин, Роухани и Эрдоган обсудят гуманитарную ситуацию, вопросы оказания помощи беженцам, восстановления базовой инфраструктуры в Сирии, продолжения работ по гуманитарному разминированию. Планируется, что по итогам переговоров главы государств примут совместное заявление и выступят перед представителями СМИ.