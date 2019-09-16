Небензя призвал не спешить с выводами о виновниках атаки на саудовские объекты

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал не спешить с выводами о том, кто именно стоит за ударами по предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом он заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Йемене.

"Рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку, - сказал он. - Это дестабилизирует и без того напряженную ситуацию как в Йемене, так и во всем регионе".

Постпред РФ при ООН отметил, что нанесение ударов по нефтяным объектам Саудовской Аравии "вызывает серьезную обеспокоенность". "Решительно осуждаем удары по невоенным целям и разрушение экономической инфраструктуры, - продолжал он. - Эскалация грозит дальнейшим осложнением для поисков решения йеменской проблемы и создает угрозу перерастания в масштабное региональное противостояние. Призываем все стороны проявлять сдержанность и не допускать подобных опасных инцидентов в будущем".

Отметив, что Йемен и его народ "переживают глубокую политико-гуманитарную катастрофу", Василий Небензя назвал ситуацию в Йемене "удручающей". "Призываем участников конфронтации решать все возникающие проблемы путем переговоров, - продолжал он. - Рост напряженности затрудняет процесс налаживания диалога с участием всех заинтересованных политических сил страны на основе баланса их законных интересов и озабоченностей и играет на руку лишь террористическим группировкам. Выступаем в поддержку посреднических усилий [спецпосланника генсека ООН по Йемену] Мартина Гриффитса по выведению участников конфликта на понимание бесперспективности силового решения, на достижение повсеместного прекращения огня и укрепление мер доверия".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.