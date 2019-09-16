Путин заявил, что состав Конституционного комитета Сирии полностью сформирован

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Состав Конституционного комитета Сирии полностью сформирован. Об этом заявил президент России Владимир Путин на трехстороннем саммите по Сирии в Анкаре с участием президентов Ирана и Турции.

"Важную роль (в политическом урегулировании в Сирии - прим. ТАСС) сыграл состоявшийся по инициативе России в 2018 году в Сочи Конгресс сирийского национального диалога. По его итогам принято решение о формировании Конституционного комитета, ключевой целью которого станет разработка параметров будущего государственного устройства Сирии. Теперь следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более, что состав комитета наконец-то полностью определен", - сказал Путин.

В начале трехсторонней беседы Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Ирана Хасану Роухани обсудить "ключевые вопросы разрешения кризиса в Сирии, запуска межсирийского политического процесса, оказания сирийцам помощи в восстановлении экономики и социальной сферы". Российский лидер отметил, что совместные усилия стран - гарантов астанинского процесса "позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия". "Главное - нам удалось заложить основы для устойчивого и жизнеспособного политико-дипломатического урегулирования на базе резолюции 2254 Совбеза ООН", - добавил Путин.

Российский президент подчеркнул, что "актуальной задачей видится продолжение бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в Сирии". "Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация в зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций. Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для разного рода экстремистов и тем более служить плацдармом для совершения вооруженных провокаций. Нам сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы", - добавил Путин.

Зоны влияния

Сирию недопустимо делить на зоны влияния, считает Путин.

"Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности", - сказал он. "Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния", - сказал президент РФ.

Ранее Турция заявила, что ведет переговоры с США о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии, где действуют курдские вооруженные формирования.

Политизации - "нет"

Как считает глава российского государства, поддержка в восстановлении страны должна предоставляться всем сирийцам без политизации и предварительных условий.

"Надеемся, что международное сообщество, особенно ООН и ее профильные агентства активно подключаться к гуманитарному содействию Сирии, будут оказывать более весомое содействие в деле восстановления разрушенной войной инфраструктуры, водо- и электроснабжения, школ и больниц", - сказал он.

"Конечно же, такая поддержка должна предоставляться всем сирийцам без какой-либо политизации, дискриминации и предварительных условий", - добавил российский лидер.

Как указал Путин, "важно, что Россия, Иран и Турция помогают сирийцам в постконфликтном обустройстве своей страны, возрождении ее экономики и социальной сферы, создании условий для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи нуждающимся". "Результаты такой совместной работы налицо, - продолжил российский президент. - В Сирию возратились свыше 390 тыс. беженцев, порядка 1 млн 300 тыс. внутренне перемещенных лиц также смогли вернуться".

Уверенность в успехе

Путин уверен, что нынешний саммит будет успешным.

"Хочу выразить уверенность, что наши переговоры будут продуктивными, достигнутые договоренности послужат окончательному урегулированию кризиса в Сирию по восстановлению мира и безопасности в этой стране", - сказал глава российского государства.

Путин также рассчитывает, что нынешняя встреча будет способствовать "укреплению суверенитета Сирии, единства и территориальной целостности, внесет весомый вклад в обеспечение стабильности на Ближнем Востоке в целом".