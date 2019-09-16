Курский губернатор сократил число замов и профильных ведомств после вступления в должность

КУРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт, вступивший сегодня в должность, подписал постановление об изменении структуры администрации региона. Согласно документу, глава региона сократил число своих заместителей с 8 до 7, укрупнил отдельные ведомства и создал Управление по туризму региона.

"Ликвидировать в структуре исполнительных органов государственной власти Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области, передав полномочия Комитету агропромышленного комплекса региона. Создать Управление по туризму Курской области", - говорится в постановлении.

Документом вводится две должностные ставки советника губернатора по спорту и по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья. Изменения коснулись наименований нескольких комитетов и департаментов в связи с их укрупнением. Новая структура также предполагает сокращение числа заместителей главы региона. Если раньше таковых было восемь человек (семь замов и один вице-губернатор), то теперь их количество уменьшилось до семи.

Информацию о предстоящих нововведениях в структуре администрации региона Старовойт озвучил сегодня после процедуры инаугурации. По его словам, реорганизация позволит повысить эффективность работы ведомств и избежать дублирования функций.