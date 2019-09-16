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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Атаки на производства Saudi Aramco не обсуждались на встречах Путина в Анкаре

По словам пресс-секретаря президента России, основными темами саммита были Конституционный комитет в Сирии и перспективы политического урегулирования

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Атаки на производства Saudi Aramco не обсуждались ни на двусторонних встречах президента России Владимира Путина в Анкаре, ни на трехсторонней встрече с президентами Ирана и Турции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"На двусторонних встречах не обсуждалось, не затрагивалось. На трехсторонней тоже. Там концентрировались в основном на Конституционном комитете, на ситуации в Идлибе и на перспективах политического урегулирования", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин провел отдельную встречу один на один с президентом Ирана, темы их беседы он назвать не смог.

Отвечая на вопрос о том, почему двусторонние встречи Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани продлились больше запланированного, Песков объяснил это "актуальностью вопросов, ответственностью момента, потому что продолжаются попытки урегулирования (ситуации в Сирии), и многое зависит от этих встреч и от продолжения всего этого процесса".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранТурцияРоссияРоухани, ХасанСаудовская АравияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичАтаки на предприятия Saudi Aramco
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