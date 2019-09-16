Рябков: Россия вынуждена реагировать на возрастающие риски применения ядерного оружия

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Риторика о возможности использования ядерного оружия в военном конфликте, которая все чаще звучит со стороны представителей США, вызывает у России тревогу и вынуждает ее соответствующим образом реагировать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала НТВ.

"В целом эти игры с возможностью задействования ядерного оружия в конфликте - они приобретают все более тревожный, если не сказать угрожающий характер. Мы вынуждены на это реагировать, в том числе с точки зрения собственного военного планирования", - сказал он.

Рябков отметил, что такая обстановка стала следствием политической линии Белого дома. "Причины этого - в безответственном поведении американской администрации, которая не только в своих доктринальных документах начинает допускать ограниченное применение ядерного оружия в тех или иных ситуациях, но и в практических действиях, когда расширяется арсенал ядерных вооружений, которые имеются у США, появляются боеприпасы малой мощности, которые нельзя рассматривать иначе, как оружие поля боя", - сказал он.

"Возможно, они рассчитывают достичь такой стадии в своем техническом, военно-техническом, технологическом развитии, когда они смогут констатировать, что их, как они называют, геополитические соперники, а это Россия и Китай прежде всего, просто надорвутся в экономическом плане", - добавил Рябков.

Комментируя свой тезис о том, что в современном мире существует риск ядерной войны, Рябков подчеркнул, что он имел в виду лишь возросшие в последнее время риски возникновения такого конфликта. "Мое высказывание касалось только повышения риска конфликта с применением ядерного оружия. Я не говорил, что мы в шаге, или в двух шагах, или в километре, я сказал, что риски такого конфликта сейчас выше, чем они были раньше", - сказал он.

Ранее, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС, Сергея Рябков заявил, что риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует, и особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год. По его словам, действия западных коллег становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными.