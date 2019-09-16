Губернатор Курской области делегировал в Совет Федерации экс-главу региона Михайлова

КУРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Вступивший в должность после победы на выборах губернатор Курской области Роман Старовойт делегировал на пост сенатора бывшего главу региона Александра Михайлова. Соответствующее постановление подписано в понедельник.

"Наделить Михайлова Александра Николаевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания РФ - представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области 16 сентября 2019 года", - говорится в документе.

Порядок формирования верхней палаты парламента предполагает, что вновь избранный губернатор выдвигает в Совет Федерации одного представителя из числа кандидатов, предложенных им на этапе подачи документов для участия в выборах.

67-летний Александр Михайлов занимает пост сенатора в Совете Федерации с ноября 2018 года. Помимо него, Курскую область в Совфеде представляет 68-летний Валерий Рязанский, возглавляющий комитет Совфеда по социальной политике.

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области Романа Старовойта в начале октября 2018 года, 12 октября он сменил на этой должности Александра Михайлова, возглавлявшего регион с 2000 года. В единый день голосования 8 сентября 2019 года Старовойт победил на выборах главы региона, набрав 81,07% голосов.