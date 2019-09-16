Путин уверен, что СВПД сохраняет жизнеспособность даже после выхода из него США

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе сохраняет свою жизнеспособность, несмотря на выход США из этого соглашений. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии.

По его словам, в ходе двусторонней встречи на полях саммита с президентом Ирана Хасаном Роухани в центре внимания при обсуждении международной повестки была тематика сохранения СВПД. "Считаем, что план действий, несмотря на выход из него Соединенных Штатов Америки, сохраняет жизнеспособность. В этом с нами согласны и другие участники ядерной сделки", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "при всех известных сложностях" с осуществлением этого плана "разумной альтернативы данной договоренности не существует".

"Россия делает все от нее зависящее, чтобы план действий продолжал выполняться в полной мере", - подчеркнул российский лидер. По его словам, Москва проводит активные контакты по проблематике СВПД с участниками этого соглашения, а также с Вашингтоном. "И, конечно, поддерживаем на всех уровнях политический диалог с Ираном", - добавил глава российского государства.

Путин сообщил, что на встрече с Роухани обсуждались также ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в энергетической, транспортной и промышленной сферах. "Условлено продолжать реализацию крупных проектов, активизировать работу по расширению прямых расчетов с использованием национальных валют", - сказал президент РФ.

Ситуация вокруг СВПД

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (объявил об остановке на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 8 сентября сообщило, что власти Ирана проинформировали его о начале исследований и разработке новых центрифуг. В понедельник стало известно, что Тегеран разрабатывает меры, которые составят четвертый этап сокращения его обязательств в рамках сделки.