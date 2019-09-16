Путин заявил, что эксперты по сирийскому урегулированию встретятся в октябре в Нур-Султане

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что очередная встреча экспертов по сирийскому урегулированию пройдет в октябре в Нур-Султане.

"Будет продолжена практика проведения регулярных экспертных встреч с участием представителей стран - гарантов, сирийских сторон, а также ООН и региональных наблюдателей. Очередной, 14-й раунд таких консультаций пройдет в октябре в Нур-Султане", - сказал глава российского государства на пресс-конференции итогам трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре.

Путин остался доволен нынешним саммитом РФ - Иран - Турция по сирийскому урегулированию. "Очередная, пятая встреча глав государств астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла весьма продуктивно и успешно", - сказал он. Российский лидер обратил внимание на тот факт, что "в принятом по итогам совместном заявлении зафиксирована приверженность дальнейшей работе в пользу устойчивого и жизнеспособного мира в Сирийской Арабской Республике". "Убеждены: добиться этого можно только политико-дипломатическими методами в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - отметил президент РФ.

"Как гаранты астанинского процесса, три наши страны выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. В числе первоочередных задач видим продвижение межсирийского политического диалога", - подчеркнул Путин. Он уточнил, что именно для этого будет продолжаться практика встреч экспертов.