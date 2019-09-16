Песков: речи о совместной военной операции России, Турции и Ирана в Идлибе не идет

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Речи о совместной трехсторонней военной операции России, Турции и Ирана в сирийском Идлибе не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России, Ирана и Турции в Анкаре.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, означают ли слова президента России Владимира Путина о дополнительных шагах по борьбе с террористами в Идлибе возможность проведения совместной военной операции в этом регионе.

Песков пояснил, что речь идет о шагах "для повышения эффективности (борьбы с террористами)". "Дело в том, что значительная часть Идлиба находится под контролем террористических группировок, которые признаны таковыми Советом Безопасности ООН. И прекращение огня не распространяется на террористические организации, с ними будет продолжаться борьба", - добавил представитель Кремля.

В новость были внесены изменения (21:22 мск) — добавлена информация после второго абзаца.