Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

Небензя считает, что любой контакт между президентами США и Ирана был бы полезным

При этом постпред России при ООН отметил, что не может выступать с предположениями по поводу того, состоится ли встреча Дональда Трампа и Хасана Роухани в Нью-Йорке

Читать полностью