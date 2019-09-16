Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы защитить "свой род", свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России С-400. Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул Путин.