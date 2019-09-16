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Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

Российский лидер отметил, что эти системы "надежно защитят любые объекты инфраструктуры" страны
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы защитить "свой род", свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России С-400. Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранТурцияРоссияСаудовская АравияЭрдоган, Реджеп Тайип
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