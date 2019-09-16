Небензя заявил, что ООН пока не обращалась к РФ за данными для расследования атак в Идлибе

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Созданная по инициативе генсека ООН комиссия по расследованию предполагаемых атак на больницы в Идлибе пока не обращалась к России за какой-либо информацией. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постпред России при ООН Василий Небензя.

Он подтвердил, что Москва готова предоставить комиссии всю необходимую информацию. "Но пока к нам никто не обращался", - добавил высокопоставленный дипломат.

Небензя подчеркнул, что российская авиация не наносила никакого ущерба гуманитарным объектам в сирийской провинции. Он отверг обвинения, высказанные представителями ООН и рядом стран, в том, что авиация РФ и Сирии якобы наносит удары по больницам в Идлибе. Как подчеркнул Небензя, "у ООН нет собственных наблюдателей в Сирии", поэтому зачастую она опирается на недостоверную информацию.

В подтверждение своих слов постпред продемонстрировал фотографии гуманитарных объектов, находящихся в зоне деэскалации в Идлибе и якобы подвергшихся авиаударам. "На этих фотографиях вы можете видеть здания, которые, по сообщениям, были атакованы, до предположительной атаки и после, - обратил внимание дипломат. - Но никаких следов бомбежек на фото нет".

В то же время Небензя предупредил, что террористы могут укрываться в объектах, которые они сами попросили включить в список деконфликтинга. "Представьте, что происходит воздушная атака, и у террористов есть выбор: укрыться в любом пустом здании или же в том, который вы сами включили в список деконфликтинга, - пояснил он. - Считаете ли вы, что "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация) будет выполнять гуманитарные нормы? Я в этом сомневаюсь".

В конце июля генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе. Запрос на проведение такого расследования направили 10 стран Совета Безопасности ООН (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

В МИД РФ назвали данное решение провокационным. Кроме того, там поставили под сомнение наличие у генсека полномочий о принятии таких решений без санкции всего Совбеза.