Небензя продемонстрировал в ООН фото, подтверждающие сохранность больниц в Идлибе

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская авиация не наносила никакого ущерба гуманитарным объектам в сирийской провинции Идлиб.

В понедельник на пресс-конференции он отверг обвинения, высказанные представителями ООН и рядом стран, в том, что авиация РФ и Сирии якобы наносит удары по больницам в Идлибе. Как подчеркнул Небензя, "у ООН нет собственных наблюдателей в Сирии", поэтому зачастую она опирается на недостоверную информацию.

В подтверждение своих слов постпред продемонстрировал фотографии гуманитарных объектов, находящихся в зоне деэскалации в Идлибе и якобы подвергшихся авиаударам. "На этих фотографиях вы можете видеть здания, которые, по сообщениям, были атакованы, до предположительной атаки и после, - обратил внимание дипломат. - Но никаких следов бомбежек на фото нет".

В то же время Небензя предупредил, что террористы могут укрываться в объектах, которые они сами попросили включить в список деконфликтинга. "Представьте, что происходит воздушная атака, и у террористов есть выбор: укрыться в любом пустом здании или же в том, который вы сами включили в список деконфликтинга, - пояснил он. - Считаете ли вы, что "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация - прим. ТАСС) будет выполнять гуманитарные нормы? Я в этом сомневаюсь".

В конце июля генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе, 30 сентября этот орган приступил к работе. Запрос на проведение расследования направили 10 стран Совета Безопасности ООН (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). В МИД РФ назвали данное решение провокационным и поставили под сомнение наличие у генсека полномочий о принятии таких решений без санкции всего Совбеза. В то же время постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва предоставит ООН всю необходимую информацию по инцидентам в Идлибе.