Россия на сессии ГА ООН собирается выдвигать инициативы в области безопасности

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Россия на открывающейся 17 сентября новой 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет стремиться к выработке многосторонних подходов к решению проблем и выдвигать инициативы в области безопасности. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в штаб-квартире ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Российские приоритеты на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН аналогичны тем, что были у нас в прошлом году, - отметил он. - Мы будем работать над объединяющей повесткой дня, мы будем стремиться к выработке многосторонних подходов. Наши собственные инициативы касаются вопросов разоружения, таких, как неразмещение оружия в космосе и мы будем продвигать свою инициативу в области кибербезопасности".

Он привлек внимание к предпринимаемым в последнее время попыткам переписать историю, указав при этом, что "даже события недавнего времени становятся поводом для дебатов, не говоря уже о событиях последнего столетия". "Мы будем поддерживать инициативы, которые будут закреплять то понимание истории, которое существовало в 1945 году, когда была учреждена ООН, - подчеркнул постпред. - И, конечно же, на протяжении всего года будут проводиться мероприятия в связи с 75-летием ООН, которые дадут нам возможность оценить, чего мы достигли, а чего не смогли достичь за эти годы".

Небензя также сообщил, что в первые дни работы сессии ГА ООН в штаб-квартире ООН пройдет мероприятие в связи со 110-летием со дня рождения министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. "Он стоял у истоков ООН и вел переговоры по выработке Устава ООН", - подчеркнул постпред, сообщив, что на открытии выставки, посвященной Андрею Громыко, будут присутствовать главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей.