Избранный мэр Улан-Удэ Шутенков вступил в должность

УЛАН-УДЭ, 17 сентября. /ТАСС/. Избранный в единый день голосования 8 сентября мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вступил в должность, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Состоялась инаугурация избранного мэра Улан-Удэ. Игорь Шутенков вступил в должность, он принял присягу градоначальника", - сообщили в мэрии.

Председатель избирательной комиссии Улан-Удэ Марина Андронова вручила Шутенкову удостоверение мэра. "Выборы признаны состоявшимися и действительными, мэром избран Игорь Шутенков, он набрал 52,52% голосов избирателей", - сказала она на церемонии инаугурации.

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победителем стал кандидат, набравший простое большинство голосов, это занимавший пост и.о. главы города Игорь Шутенков (52,52% голосов), участвовавший в выборах как самовыдвиженец.

Ближайший его оппонент - выдвинутый Бурятским региональным отделением КПРФ сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев - набрал 36,58%. Каждый из остальных четырех кандидатов набрал не более 3%: гендиректор ООО "Газета "Улан-Удэ" Батодалай Багдаев - 2,41% голосов, выдвинутый партией "Гражданская платформа" заместитель мэра города Алексей Хандархаев - 2,04%, кандидат от "Справедливой России" замгендиректора управляющей компании "Родной город" Геннадий Бадмаев - 1,65% и представитель ЛДПР Николай Чимитов - 1,37%.

Также 8 сентября жители Улан-Удэ избрали депутатов городского совета шестого созыва.