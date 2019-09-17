Новый глава Анадыря Леонид Николаев вступил в должность

ТАСС, 17 сентября. Победивший на выборах мэра Анадыря Леонид Николаев вступил в должность градоначальника. В административном центре Чукотского АО состоялась инаугурация, сообщается на сайте мэрии.

"Глава вступил в должность. В начале церемонии перед собравшимися выступил председатель избирательной комиссии городского округа Анадырь Константин Михайлов, который огласил результаты единого дня голосования. <…> После этого он вручил новому главе соответствующее удостоверение. Леонид Анатольевич [Николаев], принял присягу", - говорится в сообщении.

8 сентября кандидат от "Единой России", который являлся и.о. руководителем городского округа Анадырь Леонид Николаев, победил на выборах главы округа после обработки 100% протоколов. Он набрал 49,21% голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ, заместитель председателя комитета по законодательству и региональной политике Думы Чукотского автономного округа Владимир Гальцов, у него 26,6% голосов. На третьем месте - самовыдвиженец Руслан Леонов с 8,47%.

Избрание главы Анадыря проходило по мажоритарной системе: кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов.