Избирком Крыма зарегистрировал всех 75 избранных депутатов Госсовета республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Республики Крым на заседании во вторник зарегистрировала всех 75 депутатов Государственного совета республики, избранных 8 сентября.

"Избирательная комиссия постановляет: зарегистрировать депутатов Государственного совета Республики Крым второго созыва в количестве 75 человек. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об избрании", - сказал глава избиркома Михаил Малышев.

Выборы в Госсовет республики прошли 8 сентября, в единый день голосования. В них приняли участие 33,26% избирателей, что на 20,35% меньше, чем в 2014 году. После обработки 100% протоколов большинство голосов набрали региональные отделения партий: "Единая Россия" - 54,70%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,22%, остальные набрали менее 5%.

Соответственно, единороссы получили - 60, ЛДПР - 10 и КПРФ - 5 мандатов депутатов регионального парламента. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. В парламенте первого созыва 70 мест в парламенте республики занимали представители "Единой России", пять - ЛДПР.