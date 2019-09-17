Службу внешней разведки беспокоят агрессивные шаги США

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Агрессивные и недальновидные шаги США, в частности, односторонний отказ от выполнения обязательств в рамках ДРСМД, вызывают беспокойство. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на заседании круглого стола, посвященного истории советского атомного проекта.

"Ясное понимание того, что прямое атомное столкновение неизбежно, приведет если не к уничтожению, то к существенной и трагической деградации нашей цивилизации, по сей день остужает самые горячие головы, - сказал Нарышкин. - Для поддержания этой конструкции очень важно, чтобы режим нераспространения атомного оружия беспрекословно выполнялся, а у власти во всех атомных державах оставались ответственные и здравомыслящие силы".

"В этом отношении безусловно вызывают беспокойство агрессивные и недальновидные шаги США, прежде всего это выход Соединенных Штатов из договора о противоракетной обороне, выход из соглашения по иранской ядерной программе и последние события, связанные с односторонним отказом США от выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД", - сказал директор СВР.