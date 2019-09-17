Нарышкин: паритет СССР и США в ядерном вооружении стал благом для всего мира

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Появление атомной бомбы у Советского Союза позволило ликвидировать монополию США в этой области и не дало привести к трагическим последствиям для всего мира. Об этом заявил во вторник председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола в Национальном исследовательском центре (НИЦ) "Курчатовский институт", приуроченого к 70-летию испытания первой советской атомной бомбы.

"Дисбаланс сил неизбежно порождает дефицит ответственности, достаточно вспомнить трагедию Хиросимы и Нагасаки, когда американское командование, ощущая свою монополию и безнаказанность, применило атомное оружие против сотен тысяч мирных граждан, совершив одно из самых страшных преступлений в истории человечества. Паритет ядерных арсеналов стал благом для всего человечества, ясное понимание, что прямое атомное столкновение неизбежно приведет если не к уничтожению, то к существенной деградации нашей цивилизации, по сей день остужает самые горячие головы", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что первая советская бомба создавалась в тесном сотрудничестве физиков, инженеров и разведчиков. "Успехом атомной программы Советский Союз обязан физикам, ядерщикам, талантливым инженерам и конструкторам <...> Важную роль сыграли и своевременные донесения советской внешней разведки, сообщавшей о проводимых за рубежом соответствующих исследованиях <...> Детальное описание первой американской атомной бомбы оказалось в распоряжении советского руководства и ученых еще за 12 дней до того, как ее собрали", - отметил он.