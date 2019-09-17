Нарышкин рассчитывает на мирное разрешение ситуации после атаки на Saudi Aramco

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что надеется на мирное разрешение ситуации после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которая создала военную угрозу.

"Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю на все-таки мирное разрешение", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, грозит ли атака военной угрозой.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. В результате нападений на нефтяные объекты королевства добыча нефти сократилась на 50%. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).