Песков рассказал, что Путин в курсе резонансных дел

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя дело актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года заключения за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа.

"Президент, безусловно, в курсе, безусловно, он получает информацию [о резонансных делах]", - отвели Песков на вопрос, должен ли президент реагировать на дела, вызывающие общественных резонанс. "Но президент не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно", - добавил пресс-секретарь. "Я не думаю, что президент смотрел это видео", - ответил Песков на вопрос, знакомился ли Путин с записью задержания Устинова на митинге. Как отметил представитель Кремля, "это не прерогатива президента - разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами".

"Есть вердикт суда и есть законные права по опротестованию этого вердикта", - заметил Песков, напомнив, что Устинов может подать жалобу на приговор. При этом Песков подчеркнул, что в Кремле не считают возможным комментировать решение суда "и действия того или иного судьи".

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОН. По данным следствия, при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Сам Устинов вину не признал, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОН, а на акции оказался случайно - у него в тот день была назначена рабочая встреча в месте проведения акции.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа акции.