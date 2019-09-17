Путин гордится хорошими отношениями России и Израиля

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что отношения РФ с Израилем достигли самого высокого уровня.

"Мы в России уделяем большое внимание развитию многоплановых, взаимовыгодных отношений с Государством Израиль. Стремимся выстраивать их в партнерском, конструктивном духе", - сказал глава государства во вторник на конгрессе израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод".

"Я без всякого преувеличения с гордостью могу сказать, что такого уровня отношений между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы или пару лет с момента образования Государства Израиль", - признался российский лидер. Эти слова Путина были встречены бурными аплодисментами собравшихся.

По его оценке, "российско-израильские связи отличает содержательный политический диалог". Путин упомянул свои регулярные встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, последняя из которых прошла на прошлой неделе в Сочи. "Часто обмениваемся мнениями, консультируемся друг с другом по телефону, в рабочем режиме обсуждаем актуальные, порой самые острые вопросы глобальной и региональной повестки, двустороннего сотрудничества", - отметил президент РФ.