Госдума приняла в I чтении законопроект об обязательном отзыве кабмина на поправки в КоАП

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла законопроект об обязательном направлении на отзыв в правительство всех инициатив, предполагающих внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем аналогичного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом. Согласно тексту, поправки в КоАП могут быть внесены в Госдуму только при наличии официального отзыва кабмина.

Как пояснял ранее Крашенинников, необходимость введения такой нормы вызвана подготовкой проекта нового КоАП, которая в настоящее время ведется по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. По его словам, "при рассмотрении предложений об изменениях в КоАП сейчас особенно важно учитывать мнение правительства РФ". Он добавил, что "полностью запретить вносить поправки в Кодекс нельзя, но ограничить их количество с учетом целесообразности необходимо".

Сейчас аналогичное правило уже применяется при внесении поправок в Уголовный кодекс.