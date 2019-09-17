Представитель ОП РФ предложил создать в ОБСЕ черный список "душителей" свободы слова

ВАРШАВА, 17 сентября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна решительнее реагировать на случаи нарушения свободы СМИ. Об этом заявил во вторник на полях ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Я ждал от ОБСЕ более решительных действий или вообще каких-то действий", - сказал он журналистам, комментируя итоги состоявшихся на полях конференции двух пленарных заседаний по теме свободы СМИ. "Мы обозначаем проблемы, но ОБСЕ говорит лишь, что они нас услышали", - добавил Малькевич.

По его словам, ОБСЕ никак не реагирует на задержание спецслужбами Молдавии руководителя агентства Спутник Молдова Владимира Новосадюка, запрет на въезд на Украину главе Союза журналистов России, отказ в участии в конференции по свободе СМИ в Киеве Евгению Примакову. "Если структуры ОБСЕ будут продолжать в том же духе двигаться дальше, это будет способствовать максимальному разгулу беззакония", - оценил ситуацию представитель ОП.

"Они могут хотя бы создать доску позора, разместить на сайте ОБСЕ публичный список чиновников и государственных структур, которые преследуют журналистов. Следующим шагом могут быть визовые ограничения, или сделать их нерукопожатными хотя бы на год. Это ничего не стоит", - предложил Малькевич. По его словам, это был бы "черный список ОБСЕ "душителей" свободы слова по разным странам". "Но чтобы это не скатилось к огульным обвинениям, нужно писать, за что тот или иной чиновник в этот список попал", - подчеркнул он.

Как считает Малькевич, в области свободы СМИ есть темы, которые могут объединить даже враждующие страны. Среди таких тем он назвал проблему цензуры в интернете, с которой сталкиваются все государства. "От неконтролируемой цензуры со стороны хозяев площадок страдают все. ОБСЕ должна инициировать обращения в Еврокомиссию и ООН, чтобы найти понимание на всех уровнях и принять документы, которые обяжут давать перечень запрещенных слов", - указал он.

Кроме того, по мнению Малькевича, "ОБСЕ должна разработать нормативные документы, которые защитили бы журналистов во всех странах и СМИ вне зависимости от их взглядов, языка".