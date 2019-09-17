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Представитель ОП РФ предложил создать в ОБСЕ черный список "душителей" свободы слова

По словам Александра Малькевича, ОБСЕ никак не реагирует на задержание спецслужбами Молдавии руководителя агентства Спутник Молдова Владимира Новосадюка, запрет на въезд на Украину главе СЖР, отказ в участии в конференции по свободе СМИ в Киеве Евгению Примакову

ВАРШАВА, 17 сентября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна решительнее реагировать на случаи нарушения свободы СМИ. Об этом заявил во вторник на полях ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Я ждал от ОБСЕ более решительных действий или вообще каких-то действий", - сказал он журналистам, комментируя итоги состоявшихся на полях конференции двух пленарных заседаний по теме свободы СМИ. "Мы обозначаем проблемы, но ОБСЕ говорит лишь, что они нас услышали", - добавил Малькевич.

По его словам, ОБСЕ никак не реагирует на задержание спецслужбами Молдавии руководителя агентства Спутник Молдова Владимира Новосадюка, запрет на въезд на Украину главе Союза журналистов России, отказ в участии в конференции по свободе СМИ в Киеве Евгению Примакову. "Если структуры ОБСЕ будут продолжать в том же духе двигаться дальше, это будет способствовать максимальному разгулу беззакония", - оценил ситуацию представитель ОП.

"Они могут хотя бы создать доску позора, разместить на сайте ОБСЕ публичный список чиновников и государственных структур, которые преследуют журналистов. Следующим шагом могут быть визовые ограничения, или сделать их нерукопожатными хотя бы на год. Это ничего не стоит", - предложил Малькевич. По его словам, это был бы "черный список ОБСЕ "душителей" свободы слова по разным странам". "Но чтобы это не скатилось к огульным обвинениям, нужно писать, за что тот или иной чиновник в этот список попал", - подчеркнул он.

Как считает Малькевич, в области свободы СМИ есть темы, которые могут объединить даже враждующие страны. Среди таких тем он назвал проблему цензуры в интернете, с которой сталкиваются все государства. "От неконтролируемой цензуры со стороны хозяев площадок страдают все. ОБСЕ должна инициировать обращения в Еврокомиссию и ООН, чтобы найти понимание на всех уровнях и принять документы, которые обяжут давать перечень запрещенных слов", - указал он.

Кроме того, по мнению Малькевича, "ОБСЕ должна разработать нормативные документы, которые защитили бы журналистов во всех странах и СМИ вне зависимости от их взглядов, языка".

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